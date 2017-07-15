Турция в субботу и воскресенье встретит годовщину попытки военного переворота, совершенную 15-16 июля прошлого года.

Как передает РИА Новости, мероприятия по случаю годовщины мятежа начались в Турции 11 июля, когда граждане страны посетили могилы жертв мятежа, в траурных церемониях приняло участие руководство страны. На следующий день в парламенте, выставочных залах крупных городов и на станциях метро, а также турецких дипмиссиях за рубежом открылись фотовыставки о событиях годичной давности. В пятницу во всех мечетях Турции были прочитаны молитвы по погибшим во время попытки военного переворота.

Основные памятные мероприятия пройдут 15-16 июля. Вечером в субботу в Стамбуле, Анкаре и всех турецких провинциях начнется марш национального единства. Будут зачитаны имена 250 граждан Турции, погибших в день попытки переворота. На мосту через Босфор в Стамбуле, получившем название мост мучеников 15 июля, будет открыт монумент в память о жертвах мятежа. В ночь на воскресенье, как и год назад, Эрдоган обратится с призывом к гражданам Турции выйти на «вахту демократии».

В Анкаре марш национального единства начнется на центральной площади Кызылай, которая получила названии площади национальной воли 15 июля. В парламенте Турции в ночь на 16 июля пройдет специальное заседание. Около двух часов ночи в момент, когда на здание парламента была сброшена первая бомба, там выступит Эрдоган. Рано утром состоится открытие памятника погибшим во время попытки переворота у президентского дворца в Анкаре.