«Антиазербайджанские заявления депутата Европарламента Яромира Штетины, совершившего поездку в Нагорный Карабах способствует углублению национальной и религиозной розни».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с заявлениями Штетины по поводу возбужденного в его отношении уголовного дела.

«Штетина, будучи членом Европарламента, строит свою работу, опираясь на финансовые средства армянского лобби, занимаясь корыстной пропагандой армянского вопроса. Подобного рода деятельностью он способствует обострению ситуации в регионе и препятствует урегулированию конфликта путем переговоров. Рассуждающему о сталинизме Штетине хотелось бы сказать, что правящий в Армении режим по своей сути, действиям и природе террористический, он более жестокий, чем сталинский режим. Кровавая этническая чистка, которую провела Армения на оккупированных землях Азербайджана, Ходжалинский геноцид, а также убийство 4 июля пожилой женщины и ее малолетней внучки наглядно свидетельствуют об этом».

Х.Гаджиев отметил, что Штетина своей деятельностью, выходящей за рамки нравственности, выступает в роли пропагандиста незаконного режима: «За аналогичные действия в Чехии, гражданином которой является Штетина, в уголовном кодексе предусмотрено наказание уголовное наказание от 10 до 18 лет».

Х.Гаджиев добавил, что Азербайджан, опираясь на национальное и международное право, в том числе двусторонние, межгосударственные соглашения, и впредь будет юридически преследовать таких депутатов как Яромир Штетина и Франк Энгель.