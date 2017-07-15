Повышение в Азербайджане цен на бензин марки АИ-92 не окажет негативного влияния на социальное положение населения.

Об этом Trend в субботу сказал член комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики Муса Гулиев.

По его словам, есть несколько причин повышения цен на бензин марки АИ-92.

«Одной из основных причин являются зарубежные факторы. В результате финансово-экономического кризиса в мире национальная валюта ряда стран, в том числе и Азербайджана, упала в цене, а курс доллара вырос. Несомненно, что рост курса доллара отразился и на нефтяной сфере. Как вы знаете, значительную часть экономики Азербайджана составляет нефтяной сектор, и мы должны выводить на зарубежные рынки более качественные нефтепродукты. В то же время, так как мы присоединились в евростандартам, качество производимого нами бензина, в том числе для внутреннего потребления, должно отвечать этим требованиям. Естественно, чтобы производить бензин, отвечающий этим стандартам, мы должны модернизировать нашу нефтеперерабатывающую промышленность. Все это обуславливает повышение цен на бензин», — сказал депутат.

По его словам, цены на бензин во многих странах значительно дороже по сравнению с Азербайджаном.

«В такой сильной державе, как Россия, выросли цены на бензин, и президент страны Владимир Путин дал этому вполне нормальное объяснение. Иногда спрашивают, повлияет ли это негативно на социальное положение людей? Несомненно, любое повышение цен может создать для людей психологическое напряжение в определенный период. Однако социальная защита населения всегда находится в центре внимания Президента Азербайджана. С другой стороны, мы, как общество, должны научиться экономить. Например, в европейских стран по сравнению с Азербайджаном значительно реже можно встретить крупнолитражные автомобили», — сказал Гулиев.

Депутат добавил, что повышение цен на бензин является шагом, вызванным сегодняшними реалиями, и не окажет негативного влияния на социальное положение населения.