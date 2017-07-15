Каждый шаг, направленный против Турции, является шагом, направленным и против Азербайджана.

Как передает Тренд, об этом в субботу сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде во время проведенного в мечети Гейдар в Баку намаза-вахдат, приуроченного к годовщине попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Пашазаде сказал, что есть силы, которые завидует братским отношениям между Азербайджаном и Турцией, этой дружбе.

«Совершенный 15 июля прошлого года в Турции террор опечалил всех нас. Эти силы руками FETÖ совершили в Турции террор, обратили турка против турка. Турция смогла пресечь этот террор, 250 человек стали шехидами. Если бы эта попытка удалась, это бы нанесло ущерб и независимости Азербайджана. Мы знаем, что такое террор, и немало от него пострадали. Мы всегда поддерживаем Турцию, и так будет впредь. Турция – братская страна. Братство, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжается и сейчас. Мы – одна нация, два государства», — сказал Пашазаде.

Шейхульислам отметил, что, совершая подобный террор, некоторые силы хотят преподнести миру ислам как религию терроризма.

«Однако им это не удастся. Ислам – религия мира, солидарности и братства», — сказал председатель УМК.