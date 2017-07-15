Госдепартамент США в связи с годовщиной попытки военного переворота в Турции отметил храбрость тех, кто «защищал демократию на улицах», передает РИА Новости.

«Храбрые и отверженные граждане Турции различного происхождения и политических взглядов защищали свою демократию против попытки переворота», — говорится в заявлении ведомства. «США подтверждают свою приверженность демократии в Турции и демократическим институтам и соболезнуют друзьям и любимым тех, кто был ранен или убит во время попытки переворота», — говорится в сообщении.

В Вашингтоне отмечают, что США «выражают признательность за храбрость тех, кто вышел на улицы для защиты прав и свобод их демократического сообщества».

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года.