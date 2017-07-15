По меньшей мере 15 человек получили ранения в субботу в тегеранском метро, на одной из станций которого вооруженный ножом преступник напал на священнослужителя, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

По его данным, инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы — городе Рей. Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего. В результате не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.

Согласно поступившим сообщениям, подвергшийся нападению священнослужитель госпитализирован. Преступник скончался в больнице в результате большой кровопотери. Некоторое время станция в Рее была закрыта для входа и выхода пассажиров. К настоящему времени обычный режим работы столичного метрополитена восстановлен.