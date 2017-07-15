Повышение цен на бензин марки АИ-92 не повлияет на грузоперевозки, общественный транспорт, в том числе на регулярные пассажироперевозки автобусами, сообщили Trend в субботу в Тарифном (ценовом) совете Азербайджана.

«В этой сфере, как и в пассажиро- и грузоперевозках морским транспортом, больше используется дизельное топливо, а ряд автобусов ездит на сжиженном газе. Что касается воздушного транспорта, то в данной сфере используется не бензин марки АИ-92, а реактивное топливо. Как видно, изменение тарифов не скажется на грузо- и пассажироперевозки, так как не относится к дизельному топливу, авиабензину, сжиженному и сжатому газу», — сообщили в Тарифном совете.

Повышение цен на бензин марки АИ-92 в Азербайджане никак не отразится на железнодорожных тарифах, сказала Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова.

«Никакого влияния от изменения цены на бензин АИ-92 на железнодорожные тарифы, как грузовые, так и пассажирские, не будет, так как на железных дорогах для тяги используются другие виды топлива и электричество. Повышение тарифов на повестке дня не стоит», — сказала Гадирова.