С 15 по 17 июля будет работать апелляционная комиссия, рассматривающая обращения абитуриентов в связи с содержанием тестовых заданий на приемных экзаменах по II и III группам специальностей, которые состоялись 14 июля.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, распространенном в субботу.

Комиссия работает с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со зданием Бакинского университета «Азия»).

Абитуриенты при обращении должны представить оригинал документа, подтверждающего личность.

Приемные экзамены по II и III группам специальностей для поступления в вузы Азербайджана прошли 14 июля.