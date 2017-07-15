Адвокат Наталья Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности, передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«Во время встречи как на словах, так и в приготовленных письменных материалах я пыталась рассказать Дональду Трампу-младшему о том, что я лично узнала (в ходе расследования в отношении Браудера — ред.)», — цитирует издание слова Весельницкой, уточняя, что она говорит о Уильяме Браудере, бывшем работодателе аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО стала основанием для принятия США против России «акта Магнитского».

«Она сказала, что хотела проинформировать кампанию Трампа о подозрениях в том, что американская фирма Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от налогов в России и затем передавала их в качестве пожертвований демократам», — пишет издание в пятницу.

Ранее во вторник в интервью Fox News сам Трамп-младший рассказал, что в ходе встречи адвокат пыталась рассказать ему о неправомерных действиях доноров демократов. По словам Весельницкой, как пишет издание, она «ожидала, что он прочтет ее письмо, заинтересуется и поможет». «Теперь я понимаю, что он ожидал чего-то совсем другого», — сказала адвокат. Изначально Трамп-младший заявлял, что темой встречи с российским адвокатом было усыновление, СМИ сделали вывод о том, что речь шла об «акте Магнитского», против которого открыто выступает Весельницкая.

Как отмечает газета, Весельницкая рассказала, что «лично знакома с генпрокурором (РФ Юрием Чайкой)», поскольку она «делилась с ним информацией» в ходе своего расследования по делу Браудера. По ее словам, «она не координировала встречу с правительственными структурами России» и отрицает, что встреча с сыном кандидата в президенты была организована по запросу генпрокурора России.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.