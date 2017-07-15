Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне нет геев, а если и есть, то Канада может забрать их себе.

Как передают Известия, об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу HBO.

«Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть — заберите в Канаду. Хвала Аллаху… Подальше от нас, чтобы их не было… Чтобы очистить их кровь, если есть такие, пусть забирают», — сказал Кадыров.

При этом журналист спросил у главы республики о публикациях СМИ, в которых говорится о преследовании и запугивании представителей нетрадиционный ориентации в Чечне.

«Они шайтаны, они продажные, они нелюди», — сказал Кадыров.

Также он добавил, что за подобную ложь эти журналисты ответят перед всевышним.

Помимо этого, глава Чечни рассказал, американскому телеканалу, что Россия не рассматривает США как врага, потому что Соединенные Штаты недостаточно сильное государство.