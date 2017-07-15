В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в парке на улице Талата Шихалиева близ ресторана «Шуша» в Наримановском районе.

На данной территории между Абдулаевым Ахлиманом 1999 г.р. и неизвестным (или неизвестными) возник спор. Спор завершился дракой. Во время драки А.Абдуллаеву нанесли 8 ножевых ранений.

Пострадавший юноша был госпитализирован в Клинический медцентр №1.

К месту происшествия привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции. Начат поиск совершившего преступление лица или группы лиц.