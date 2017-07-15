Тарифный cовет обосновал рост цен на бензин.

Как сообщается на сайте Тарифного совета, цены на бензин марки Aİ-92 были повышены с целью доведения качества бензина, производимого в стране, до европейских стандартов, улучшения экологической среды, расширения инвестиционных возможностей для обеспечения растущего спроса на бензин в стране, необходимости модернизации в нефтеперерабатывающей сфере, а также из-за произошедшей девальвации маната и сокращения экспортных возможностей SOCAR.

При этом Тарифный совет отмечает, что даже после повышения цены на бензин, она все равно остается низкой по сравнению с ценами в большинстве стран СНГ и региона:

«Стоимость 1 литра бензина марки Aİ-92 в Грузии составляет 0,86 долларов, России – 0,61, Казахстане – 0,43, Беларуси – 0,59, Украине – 0,98 долларов».