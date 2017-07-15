Президент Армении Серж Саргсян снова грозит Азербайджану оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

Во время визита 13 июля в Тавушскую область Сарсгян дал интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения». Отвечая на вопрос, какая гарантия может быть для сохранения условий при политическом урегулировании карабахской проблемы, Саргсян завил:

«Я многократно говорил и повторяю сейчас: гарантия номер один – собственные боеспособные Вооруженные силы, это самая надежная гарантия».

«Право населения Нагорного Карабаха на самоопределение – данное свыше, предусмотренное уставом международных структур право, признанный международным правом принцип, и оно должно быть реализовано», — считает Саргсян.

По словам Сержа Саргсяна, у армянской стороны есть достаточно вооружения, чтобы при совмещении с боевыми способностями войска нейтрализовать угрозу безопасности.

«Если кто-то считает, что комплексы «Искандер» имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнает, поймет, какой разрушительной силой обладает это оружие», – сказал Серж Саргсян.