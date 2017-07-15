Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал как суверенное право Турции решение Анкары приобрести системы ПРО/ПВО у России, а не у союзников по НАТО.

Как передает ТАСС, у шефа Пентагона на состоявшейся в пятницу встрече с журналистами поинтересовались, одобряет ли он указанный шаг Турции, которая, как сообщило информационное агентство Bloomberg, приняла решение закупить у России зенитные ракетные системы С-400. «Это суверенное решение, вот и все», — ответил Мэттис.

Однако он добавил, что комплексы С-400 не являются совместимыми с военной техникой Североатлантического альянса, участником которого является Турция. «Проблема в том, как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми», — сказал руководитель американского военного ведомства.

В связи с этим он призвал дождаться дальнейшего развития событий, посмотреть, действительно ли сделка будет заключена и реализована. «Действительно ли они [турки] будут ее использовать? Будут ли они использовать ее только в одном районе?» — отметил министр.