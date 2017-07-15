Турция подписала соглашение с франко-итальянским концерном Еurosаm меморандум о сотрудничестве по разработке собственных комплексов противоракетной обороны (ПРО), при этом переговоры с РФ о поставке зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 продолжаются.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Фикри Ышык.

«Сегодня наш департамент оборонной промышленности подписали меморандум с Еurosаm по разработке национальной системы ПРО, мы это будем делать в сотрудничестве с Францией и Италией», — цитирует Ышыка газета Hurriyet.

В то же время, по его словам, Турция собирается реализовывать свои неотложные потребности в области ПРО путем покупки С-400. «Работа здесь идет своим ходом, никаких проблем нет», — добавил турецкий министр.