Россия не собирается ни с кем воевать, но будет отстаивать свои интересы цивилизованным способом.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но исходим из того, что с нами тоже будут считаться и уважать наши законные интересы, законные права», — сказал он в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Путин отметил, что Россия является самой большой в мире страной по территории, а также весьма приличная по населению.

«У нас не может не быть своих интересов, мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами», — добавил он.

По словам Путина, для этого России нужно объективно подавать информацию о себе, в том числе, о своей истории.