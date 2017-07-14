По предварительной информации среди жертв и пострадавших в результате нападения на отель в египетском городе Хургада нет граждан Азербайджана, сказал Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

Посольство Азербайджана в Египте продолжает находиться в контакте с местными органами власти и уточнять информацию.

В египетском городе Хургада неизвестный проник в туристический комплекс и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям. В результате нападения погибли двое туристов, еще четверо ранены. Преступника удалось задержать.