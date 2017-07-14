В последние дни в Азербайджане звучат противоречивые мнения в отношении Турции. Председатель Партии народного фронта Азербайджана Рази Нуруллаев обнародовал позицию партии в связи с обсуждаемыми вопросами.
- Для нас важно развитие демократии в Турции и благосостояние турецкого народа. Миллионные митинги оппозиции в Турции – показатель демократии. В Турции не фальсифицируют выборы и не производят незаконных арестов. Мы хотим, чтобы Турция еще больше развилась, усилилась и стала еще более демократичной. Турция – член «большой двадцатки», это было достигнуто при Эрдогане. Если в Турции будут посягать на демократию и идти против воли народа, мы будем выступать против этого.
- Мы не азербайджанцы, а азербайджанские тюрки. В истории не было народа под названием азербайджанцы. Мы – проживающее в Азербайджане тюркское племя огузской ветви.
- Надо забыть иллюзию поддержи турецкими властями азербайджанской оппозиции. Власти работают с властями. Даже если к власти в Турции придет оппозиция, они будут работать с ПЕА и Ильхамом Алиевым. По другому невозможно. Мы должны сфокусироваться.
- Для меня Азербайджан и Турция – это один и тот же край. Этому мы научились у Абульфаса Эльчибея. Для этого важно объединить Азербайджан и Турцию в одну конфедерацию!