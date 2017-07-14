В январе-мае 2017 года банки Азербайджана продали 527,18 миллиона долларов, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Центрального банка (ЦБА).

За пять месяцев этого года клиенты банков приобрели в наличной форме 8,77 миллиона фунтов стерлингов, 106,16 миллиона евро и 852,67 миллиона рублей.

Схожая ситуация наблюдалась и с покупкой банками долларов. Так, за тот же период объем приобретенной банками американской валюты составил 559,2 миллиона долларов, что в 2,5 раза меньше показателя января-мая 2017 года.

Банки за пять месяцев приобрели фунтов стерлингов на 2,61 миллиона, евро – на 82,22 миллиона и российских рублей – на 4,74 миллиарда.