Лоббист Ринат Ахметшин подтвердил, что присутствовал на состоявшейся в прошлом году встрече Дональда Трампа — младшего, сына нынешнего президента США, с юристом из РФ Натальей Весельницкой.

Как передает ТАСС, при этом в опубликованном в пятницу интервью агентству APон опроверг утверждения, что когда-либо работал на советскую контрразведку.

«Это неверно», — сказал он в ответ на просьбу AP прокомментировать сообщения, распространенныерядом СМИ, согласно которым Ахметшин якобы ранее был советским контрразведчиком. Он заявил, что в период с 1986 по 1988 год служил в советской армии, однако не был связан с разведкой.

Ахметшин, который занимается лоббистской деятельностью, также отметил, что с ним не связывались по факту встречи ни помощники спецпрокурора США, ведущего расследование по РФ, ни агенты ФБР, ни какие-либо другие представители американских властей, однако заявил, что готов говорить с ними. «Я думаю, что у меня есть законное право рассказать мою историю», — сказал он.

Говоря о прошедшей встрече Весельницкой с Трампом-младшим, Ахметшин заявил агентству, что она была «несущественной». По его словам, он «ожидал более серьезной» беседы. «По правде говоря, я никогда не думал, что это окажется таким большим делом», — отметил лоббист, имея в виду шумиху, развернувшуюся в США по поводу данной встречи.

По его словам, во время встречи Трамп-младший хотел получить от Весельницкой доказательства того, что в Национальный комитет Демократической партии США незаконно поступали денежные средства из сомнительных источников, однако юрист не предоставила ему такой информации. Она заявила, что в предвыборном штабе Дональда Трампа, который тогда являлся кандидатом в президенты от республиканцев, должны самостоятельно изучить данный вопрос, после чего собеседники юриста потеряли всяческий интерес, сказал лоббист.

«Они не могли дождаться, пока встреча завершится», — рассказал Ахметшин. В той беседе также участвовали зять Трампа Джаред Кушнер и занимавший тогда пост главы предвыборного штаба Пол Манафорт.

Ранее телеканал NBCсо ссылкой на источники сообщил, что бывший сотрудник советской контрразведки, который якобы до сих пор имеет связи с российскими спецслужбами, присутствовал на состоявшейся в прошлом году встрече Трампа-младшего и Весельницкой. По данным канала, человек, о котором идет речь, эмигрировал в США и имеет российско-американское гражданство. NBC не раскрыл имя присутствовавшего, однако ряд американских СМИ сообщили, что им является Ахметшин.

Весельницкая подтвердила телеканалу, что во время встречи ее сопровождал некий человек, однако не стала раскрывать его личность. При этом адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил каналу, что указанный человек был представлен, как друг певца Эмина Агаларова. Продюсером последнего является Роб Голдстоун, который, как ранее сообщалось, организовал встречу российского юриста с сыном президента США.