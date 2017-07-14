В национальном академическом драматическом театре в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции был проведен вечер «Дастан 15 июля».

Как сообщает АПА, на мероприятии приняли участие помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, представители государства, депутаты и другие лица.

Выступивший на мероприятии А.Гасанов заявил: «То, что произошло в 1990-х годах прошлого века у нас напоминают события в Турции год назад. Каждый должен помнить, что победить волю народа невозможно».

А.Гасанов отметил, что сегодня в Турции в прямом смысле этого слова укрепляется государственность, национальное единство. Турция превращается в фактор силы в нашем регионе и во всем мире: «Каждый знает, что в ту злополучную ночь 15 июля в Азербайджане никто до утра не спал. Как помощник президента Азербайджана я свидетель того, что господин президент Ильхам Алиев переживал на протяжении всей ночи серьезные потрясения и думал о том, как может помочь Азербайджан законно избранному президенту Турции. Он тогда дал соответствующие поручения, которые были по возможности претворены в жизнь. Азербайджанское государство первым выразило отношение к этому вопросу и однозначно поддержало конституционный режим и власть Турции».

А.Гасанов сказал, что единство, солидарность и братство азербайджанского и турецкого народов являются примером для других тюркских стран.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал поблагодарил Азербайджан за поддержку. Он отметил, что азербайджанское государство всегда поддерживало Турцию в борьбе с FETÖ.