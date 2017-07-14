Военнослужащий погрануправления ФСБ России в Армении скончался в Сюникской области (на границе с Ираном), предположительно от инфаркта миокарда, сообщила в пятницу РИА Новости советник руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

«Накануне, 13 июля из Погрануправления ФСБ России поступил сигнал о том, что тело начальника пограничной заставы обнаружено в его собственной квартире. На место выехала оперативно-следственная группа. При внешнем осмотре следов насилия обнаружено не было», — сказала Трузян.

По ее словам, назначена судебно-медицинская экспертиза. «Заключение пока не получено, но, по предварительным данным врачей, смерть наступила от инфаркта миокарда», — отметила советник главы СК.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц.