Есть шанс надеяться, что диалог с президентом США Дональдом Трампом будет развиваться, если этот диалог будет идти «в человеческом смысле», заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Если у нас такой диалог будет идти, то в этом смысле, как вы сказали в человеческом, есть шанс надеяться на то, что этот диалог будет развиваться дальше», — сказал Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

«Не знаю, как у него с другими собеседниками, но у нас — и я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения по развитию сотрудничества, но и он, что бывает не всегда, но для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важно — уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать», — сказал Путин.

«Вы знаете… есть такие люди, которые толкуют сами по себе, им что-то говоришь, и это как такой фон. Вроде как сказал, а он или она, не слыша, свое «лепят горбатого», как у нас в народе говорят», — продолжил глава российского государства.

По словам Путина, Трамп — не такой человек.

«Он реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, даже если ему что-то не нравится, и он с чем-то не согласен, задает какие-то вопросы, реагирует на аргументы собеседника. Это важно, и я считаю, что это положительно», — сказал Путин.