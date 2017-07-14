Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не уйдет из Госдумы, пока не убедится, что в здании не осталось людей после протечки крыши, передает агентство городских новостей «Москва».

«Раз вода проникла на второй уровень этажа, она подошла к проводке, это же опасно. Я прошу вас, не пользуйтесь лифтом, спокойненько оденьтесь и быстро уходите. Я уйду последний. Капитан покидает судно последним. Пока мне ФСО не скажет, что ни одного человека не осталось, я никуда не уйду», — сказал Жириновский.

Он также возмутился, что лидеры других партий уже покинули зал заседания.

Ранее сообщалось, что Госдума устроила перерыв в ходе пленарного заседания из-за протекшей крыши.