Как сообщается на сайте главы государства, Э.Сулейманова награждена за плодотворную деятельность в области защиты прав человека в Азербайджане и за активное участие в общественно-политической жизни страны.
Дата: 2017/07/14 19:00
Раздел: Азербайджан
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