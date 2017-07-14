Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльмиры Теймур гызы Сулеймановой орденом «Шохрат».

Как сообщается на сайте главы государства, Э.Сулейманова награждена за плодотворную деятельность в области защиты прав человека в Азербайджане и за активное участие в общественно-политической жизни страны.