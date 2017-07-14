Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров досрочно продлил срок контракта с немецким клубом «Ауэ», честь которого защищает.

Как передает Репорт, новое соглашение 27-летнего нападающего рассчитано на срок до 30 июня 2021 года. А существующая сделка была до лета 2018 года.

Назаров, подписавший официальный контракт, поделился своими впечатлениями: «Были проведены очень плодотворные обсуждения, и в скором времени мы пришли к общему согласию. Это было больше связано с моим желанием остаться в «Ауэ».

Отметим, что Дмитрий Назаров в прошлом сезоне в составе «Эрцгебирге Ауэ» забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Он выступает в этой команде с лета 2016 года. Член сборной из-за травмы пальца в настоящее время остался в стороне от тренировок. Назаров свой единственный гол группового отборочного раунда Чемпионата мира 2018 года забил в ворота Германии в матче 26 марта в Баку — 1:3.