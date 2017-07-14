Путчем в Монтенегро руководили из Кремля. К такому выводу пришли американские сенаторы на заседании, посвященном роли РФ в неудавшейся попытке свержения правительства Черногории в 2016 году, сообщает Foreign Policy.

«Переворот в Монтенегро был российским планом «Б». Его осуществили после того, как другие меры, такие, как агитация против вступления в НАТО, влияние сербской православной церкви, кампания в СМИ и соцсетях, не помогли Кремлю добиться нужного ему итога выборов в этой балканской стране», — говорится в материале DW.

Там же указывается, что Москва ведет «теневую войну», главная цель которой — дестабилизировать западный мир и создать образ России как второго полюса мировой власти, противоположного США.

Черногория стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Осенью 2016 года прокуратура Черногории объявила о предотвращении попытки госпереворота и покушения на премьер-министра Мило Джукановича. Было установлено, что в группу заговорщиков, помимо сербских националистов, входили и два агента российской разведки, напоминает СМИ.