Неизвестный мужчина напал на гостей и хозяев детского праздника, передает Reuters.

Никто из детей не пострадал, но до сих пор неизвестно пожалел их преступник или у него в планах было убийство исключительно взрослых людей. Одиннадцать человек получили смертельные огнестрельные ранения и до приезда медиков они все скончались.

Как выяснилось, родители арендовали палатку для проведения дня рождения своему ребенку. На вечеринку были приглашены друзья ребенка с родителями.

В какой-то момент на празднике появился вооруженный бандит в маске, который открыл огонь и расстрелял на глазах у детишек 11 человек, в том числе и маму с папой именинника.

Преступник до сих пор находится на свободе, но благодаря несовершеннолетним очевидцам массового убийства полицейские создали фоторобот и бросили все силы на поиск хладнокровного жестокого убийцы.