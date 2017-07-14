Соглашение с Арменией об объединенной группировке войск было подписано в Москве 30 ноября 2016 года. Госдума сегодня ратифицировала документ. Владимир Жириновский объяснил для чего России и Армении объединенная войсковая группировка.

«Армения наш второй эшелон обороны. И так было всегда. Сотни, тысячи наших солдат там бились, защищали рубежи, гибли там.

Армения всегда была нам благодарна, именно там началось давление на армян со стороны Турции, межнациональная борьба. И Европа молчала, вступилась только Россия. Когда вырезали армян, запад слова не сказал, только наши правители поддержали.

И сейчас вот у нас есть общее пространство обороны между Россией и Арменией, укрепляющее безопасность двух государств и в дальнейшем соглашение будем продлять», — рассказал председатель ЛДПР.

Также Жириновский обратил внимание на специфику службы в Армении, поскольку в этой горной стране несколько иные, чем в России, традиции и обычаи.

«Туда лучше направлять женатых солдат и офицеров, семейных. Холостым там будет нечем заняться во время отдыха. Там нет домов культуры, нет дискотек, танцев в нашем понимании. Армяне переняли отношение к женщинам у мусульман, там девушки не гуляют одни по улицам, не знакомятся с мужчинами, и холостым там будет делать нечего», — сообщил лидер ЛДПР.

Кроме того, лидер ЛДПР считает, что России нужно увеличивать нашу группировку в Армении для более эффективного сдерживания возможных военных конфликтов со стороны прочих стран. Владимир Жириновский уточнил, что России необходимо пересмотреть механизм принятия решений о развертывании и применении объединенной группировки. Сейчас это делается совместно верховными главнокомандующими вооруженных сил России и Армении.

«Я бы оставил право командования и принятия глобальных решений по группировке за Россией. А не совместно с другой стороной. Это должно быть в компетенции Генштаба РФ и верховного Главнокомандующего нашей страны», — подчеркнул он.