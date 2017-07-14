В пятницу в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс под председательством судьи Аловсата Аббасова по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

На заседании выступил гособвинитель Насир Байрамов. Прокурор предложил лишить Лапшина свободы на 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Гособвинитель сказал, что после отбытия наказания А.Лапшин должен быть выдворен из Азербайджана согласно 52 статье УК АР.

Адвокат Лапшина попросил суд предоставить ему время для подготовки выступления.

На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

Процесс будет продолжен 19 июля.