Объединенная группировка России и Армении в мирное время подчиняется генштабу Армении, а в военное время может быть переподчинена командующему Южным военным округом, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков, сообщает РИА Новости.

«Командующий объединенной группировкой в мирное время подчиняется начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении, в период непосредственной агрессии и в военное время, в зависимости от складывающейся обстановки — командующему войсками Южного военного округа или начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении. Такое решение принимается совместно верховными главнокомандующими сторон», — сказал Н.Панков в Госдуме.

Соглашением также устанавливается, что для управления группировкой создаётся объединенное командование, командующий назначается и освобождается от должности верховным главнокомандующим вооруженными силами Армении по согласованию с верховным главнокомандующим России.

«Планирование применения объединённой группировки осуществляется в мирное время на основании совместной директивы генеральных штабов вооруженных сил сторон, решение на ее развертывание и применение принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами России и Армении», — добавил Панков.

Напомним, что сегодня Госдума РФ ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск, подписанное в Москве 30 ноября 2016 года.