Грабеж средь бела дня совершен на территории Наримановского района Баку. Неизвестные ограбили бухгалтера крупной торговой компании ООО KDV Azerbaycan. Таким образом, компания лишилась 134 тысяч манатов. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Преступление совершено 13 июля в 11:00 на проспекте Зии Буниятова прямо перед зданием номер 77 К, где расположена указанная компания.

Неизвестные подбежали к бухгалтеру компании Саиде Махмудовой и выхватив из ее рук спортивную сумку, в которой находилась указанная сумма денег, скрылись с места преступления. По словам потерпевшей, грабители сели в автомобиль и уехали. Однако номеров машины женщина не запомнила.

Потерпевшая показала, что не знакома с нападавшими. По версии следствия, перед тем как совершить грабеж, злоумышленники изучили график передвижения бухгалтера и, скорее всего, у них была информация о наличии в сумке большой суммы денег. Пока личность подозреваемых не установлена, в этом направлении сейчас работают оперативники 17-го отделения полиции Наримановского района.