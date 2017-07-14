Французский режиссер Люк Бессон 27 июля представит в Москве свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет». Об этом ТАСС сообщили прокатчики картины, которая появится на российских экранах 10 августа.

«Люк Бессон приедет в Москву 27 июля, чтобы представить фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет», — отметила собеседница агентства. — Это самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино».

Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна. Работа над фильмом проходила в семи павильонах студии la Cit du Cinma в Париже, съемочная группа состояла из нескольких сотен человек.

Действие картины происходит в XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по заданию отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики.

«Валериан и город тысячи планет» — это фильм, который я очень ждал, — привели организаторы слова Бессона. — До такой степени, что «Пятый элемент» был репетицией, а «Люси» был тизером».

В 2010 году Люк Бессон был председателем жюри 32-го Московского Международного кинофестиваля.