Французский режиссер Люк Бессон 27 июля представит в Москве свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет». Об этом ТАСС сообщили прокатчики картины, которая появится на российских экранах 10 августа.
«Люк Бессон приедет в Москву 27 июля, чтобы представить фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет», — отметила собеседница агентства. — Это самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино».
Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна. Работа над фильмом проходила в семи павильонах студии la Cit du Cinma в Париже, съемочная группа состояла из нескольких сотен человек.
Действие картины происходит в XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по заданию отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики.
В 2010 году Люк Бессон был председателем жюри 32-го Московского Международного кинофестиваля.