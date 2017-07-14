Ученые из Оксфорда и Гарварда назвали животное, которое переживет все другие организмы на земле в случае глобальных катастроф космического масштаба. В статье, опубликованной ими в журнале Scientific Reports, исследователи показали, что известные своей живучестью тихоходки – микроскопические позвоночные – будут существовать на Земле еще минимум 10 млрд лет, значительно больше, чем человеческая раса и другие виды.

Ученые рассмотрели три сценария возможных катастроф, которые способны уничтожить жизнь на Земле в ближайшие миллиарды лет: удар крупного астероида, взрыв сверхновой в окрестностях Солнца и гамма-вспышка – все они оказались либо маловероятны, либо степень их воздействия окажется такова, что не погубит тихоходок.

«К нашему удивлению, мы выяснили, что, хотя вспышка по близости сверхновой или удар астероида окажется катастрофой для человечества, тихоходки не пострадают», — пояснил доктор Дэвид Слоан из Оксфордского университета. По мнению авторов, живучесть тихоходок, неоднократно доказанная в ходе наземных и космических экспериментов, является серьезным аргументом в предположении о жизни на других планетах.