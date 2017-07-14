Актриса Шэрон Стоун ответила на старое письмо певицы Мадонны о ее «бездарности», сообщает The Huffington Post.

Ранее СМИ опубликовали послание, которое, как предполагается, было написано Мадонной в 1990-х годах. Теперь оно выставлено на торги. Аукцион пройдет в июле.

Как пишет певица, ее раздражают утверждения, что она хотела бы музыкальную карьеру как у Уитни Хьюстон и что у нее никогда не будет карьеры в кино как у Шэрон Стоун. В этом письме Мадонна якобы назвала Хьюстон и Стоун «ужасно бездарными» и отметила, что обеих постоянно ей противопоставляют.

После публикации предполагаемого послания Мадонны в СМИ Стоун написала певице открытое письмо.

«Знай, что я твой друг. В какие-то частные моменты жизни я мечтала быть рок-звездой и чувствовала себя бездарной, как ты описала», – заявила Стоун.

По словам актрисы, она любит и восхищается Мадонной. Стоун также раскритиковала публикацию частных писем певицы.

Ранее сообщалось, что стали известны причины расставания Мадонны с Тупаком Шакуром.