Актриса Шэрон Стоун ответила на старое письмо певицы Мадонны о ее «бездарности», сообщает The Huffington Post.
Ранее СМИ опубликовали послание, которое, как предполагается, было написано Мадонной в 1990-х годах. Теперь оно выставлено на торги. Аукцион пройдет в июле.
После публикации предполагаемого послания Мадонны в СМИ Стоун написала певице открытое письмо.
«Знай, что я твой друг. В какие-то частные моменты жизни я мечтала быть рок-звездой и чувствовала себя бездарной, как ты описала», – заявила Стоун.
По словам актрисы, она любит и восхищается Мадонной. Стоун также раскритиковала публикацию частных писем певицы.
Ранее сообщалось, что стали известны причины расставания Мадонны с Тупаком Шакуром.