При организации Фонда Гейдара Алиева 13 июля во французском городе Канны начались Дни культуры Азербайджана.

В рамках Дней культуры в здании выставочного павильона “Gare Maritime” в Каннах состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок».

В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, выступая на мероприятии, отметил важность подобных проектов, организуемых Фондом в различных странах и направленных на воспевание Азербайджана, с точки зрения представления истории и культуры страны, доведения до мира реалий об Азербайджане.

Говоря о творчестве Тогрула Нариманбекова, сыгравшего большую роль в изобразительном искусстве Азербайджана, Анар Алакбаров поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, в том числе мэрию города Канны. Он отметил, что в рамках выставки также представляется книга Фонда Гейдара Алиева о жизни и творчестве Тогрула Нариманбекова. В эту книгу вошла информация о редких произведениях художника, хранящихся в Азербайджане и зарубежных музеях, и даже личном архиве.