Власти США не выдают визы российским дипломатам, которых Москва планирует отправить в США вместо выдворенных в конце декабря 2016 года сотрудников. Такое заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов, сообщает РБКПрямая трансляция брифинга велась на официальной странице министерства в Facebook.

«Обе проблемы пока не решены. Отобранные объекты не возвращены. Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — отметила Захарова. Власти США предпринимают попытки увязать ситуации «совсем из другой оперы» с ситуацией вокруг дипломатической собственностью в США и высылкой дипломатов, добавила представитель МИДа. Такие увязки Захарова назвала «абсолютно неприемлемыми».

Если ситуация с дипломатическими дачами и визами для новых сотрудников посольства не изменится в ближайшее время, Москве «придется принимать ответные меры», заявила она.

«Чем ответить, есть. Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне, соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, — просто «уравнять» персонал. Тем более что под крышей американской дипломатической миссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона», — добавила официальный представитель МИДа.

Захарова рассказала о проблемах с визами после того, как сообщила о запланированных на 17 июля двусторонних консультациях в Вашингтоне по проблемам двусторонних отношений. Их проведут замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и старший заместитель госсекретаря США Томас Шэннон, сказала спикер российского дипломатического ведомства.