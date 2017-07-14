«Попытка военного переворота в Турции, конечно, поддерживалась извне»

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с группой представителей азербайджанских и иностранных СМИ в связи с годовщиной попытки военного переворота в Турции заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития (AKP) Турции, спикер партии Махир Унал.

М.Унал сказал, что вызывает удивление тот факт, что эта попытка военного переворота произошла в стране, которая является союзником США в НАТО и кандидатом на членство в Европейском союзе: «Однако у нас нет на руках конкретных доказательств о том, какая именно зарубежная страна оказывала поддержку этой попытке военного переворота».

Заместитель председателя AKP поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Турции во время попытки военного переворота.