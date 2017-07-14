«На территории Ирака, можно сказать, не осталось террористов ИГ».

Как сообщает АПА, об этом заявил временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхи Авад Джебур аль-Шувайли на пресс-конференции, посвященной освобождению Мосула от террористов ИГ.

Дипломат отметил, что весь мир ведет борьбу с «черным террором». По его словам, в составе ИГ принимают участие в военных действиях боевики из более 100 стран: «Прежде всего следовало освободить человечность, а потом земли. ИГ старалось унизить человечность. Многие страны помогли нам. Это не только наша, но и победа тех, кто помогал нам. В борьбе с терроризмом нас поддержал и Азербайджан».

Дипломат отметил, что для иракского правительства одной из приоритетных задач является восстановление Мосула и возвращение беженцев в город. Он отметил, что в городе объединились силы, которые борятся с террором: «Они поджигали женщин и стариков-езидов, более 2 миллионов человек вынуждены были бежать из Мосула. Иракская армия изгнала террористов. Были разрушены мечети, могила пророка Юнуса. Дружеские страны помогут нам. Многие страны помогли нам, в том числе Азербайджан».