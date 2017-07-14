Имеющие задолженность студенты могут быть переведены из одного университета в другой или с одной специальности на другую».

Как сообщает АПА, об этом заявил завсектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что это относится и к вузам и к колледжам. Академические задолженности студенты смогут погасить в университетах, куда они будут переведены. Дж.Валехов заявил, что обучающиеся на платной основе студенты могут быть переведены на специальности также на платной основе, обучающиеся по бесплатной специальности – соответственно.