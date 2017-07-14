В редакцию «Минвала» обратились за помощью жильцы дома 44/d Р. Рустамова (Низаминский район), шокированные чудовищным счетом за воду, полученным накануне. Согласно этому счету, 41-й семье, проживающей по вышеуказанному адресу, придется раскошелиться на довольно приличные суммы: начиная от 84 манатов и заканчивая 120 манатами.

Вполне естественно, что люди, получившие такие громадные счета, задавали контролерам, предъявившим эти счета, вопросы: куда могло утечь такое количество воды? ГТО, что ли, по плаванию мы сдавали, или Куру закачали себе в ванны? На эти вполне логичные вопрос контролеры «Азерсу» (в повышенных тонах, естественно) отвечали, что их «это не касается. Раз написано, значит – плати».

Стоит отметить, что написано может быть где угодно и как угодно. Одно дело – официальные корешки об оплате из «Азерсу», вышедшие именно из аппарата, и совсем другое дело – наскоро распечатанные на ксероксе непонятные счета. Именно такую форму счета принесли жителям вышеуказанного дома.

Кроме того, люди были возмущены тем, что сотрудники «Азерсу» вели себя отвратительно грубо. Мало того, что они разносили счета толпой (количество пришедших в одну квартиру составляло 7 человек!), так еще и применяли ненормативную лексику.

Ибрагимова Эльмира, проживающая в квартире на 8-м этаже, рассказала, что никто из этих людей не был снабжен удостоверением, подтверждающим сотрудничество в «Азерсу». Кроме того, они не просто показали или вручили женщине квитанцию, а швырнули ее в мусорный пакет, висевший на крючке около двери. Эльмиру ханум это действие возмутило, она вынуждена была повысить голос (а как иначе!), на что получила хамский оборот: «ты похожа на гулящую женщину, что с тобой разговаривать вообще». После чего толпа начала спускаться по лестнице вниз. Аналогичные конфликтные вспышки были практически на каждом этаже, куда приходили эти «представители».

Сегодня жители дома собрались вместе и пришли в местное отделение «Азерсу», чтобы разобраться – откуда взялась такая чудовищная сумма счета за воду и почему люди, приносящие счет, ведут себя по-хамски. О том, что именно происходило в этом отделении стоит рассказать поподробнее.

Нострадамусы и святые

В конторе помимо жителей дома №44/d было немало жалобщиков, стоял жуткий шум и гам, но никто из людей, пришедших выяснять свои вопросы, не мог получить вразумительного ответа. Попытались и жители дома №44/d, предъявили в качестве доказательства непонятные счета. На все эти вопросы сотрудники конторы огрызались и утверждали, что (цитирую) «Это не наша вина».

После долгих усилий удалось выяснить, что давление в трубах увеличилось до 5 атмосфер, что и повлияло на стремительный рост цены за воду. Эту истину изрек начальник отдела продаж некто Эльсевер (фамилия неизвестна). Далее вообще понеслась околесица, которую нельзя назвать ничем иным кроме как бредом:

— А вы в курсе вообще, что к 2030-му году в Баку вообще не останется ни капли воды? У нас всего 5 точек, откуда питьевая вода поступает к вам в трубы!

Жильцы дома №44/d – в ответ на эту тираду – задали вполне логичный вопрос: «А какое отношение имеет к глобальной водяной проблеме счет, который принесли из вашей конторы? В смысле, заплатив эту сумму, спасем страну от безводья?». Вполне естественно, что четкого ответа на свой главный вопрос они не получили, и потому решили задать вопрос №2: «Почему сотрудники вашего офиса хамят и ведут себя как уголовщина?». Ответ прозвучал моментально: «У них работа нервная». Тогда жильцы попросили показать им того самого нервного сотрудника, который обозвал жительницу дома матерными словами. Хам, конечно же, был в конторе, но вместо того, чтобы извиниться перед женщиной, он сходу заявил своему начальнику:

— Она хотела меня задушить! Я вынужден был обороняться!

В принципе, ничего нового: стандартное поведение «нервных» сотрудников коммунальных служб, у которых столь же «нервное» (и невоспитанное) руководство.

Жителям дома №4/d, доведенным до белого каления и наконец понявшим, что ничего добиться от этих «представителей» они не смогут, оставалось только уйти. Но перед тем как выйти из конторы, комендант дома заявил, что люди намерены подавать в суд и в законном порядке наказать тех, кто, прикрываясь государственной должностью, занимается рэкетом, подлогом и оскорблениями.

Кстати

Такая форма счета была принесена только в один дом, расположенный по ул. Р. Рагимова — №44/d. Больше ни в одном доме, расположенном по данному адресу, такие вот «документы» не засветились. Отсюда следует сделать вывод, что вполне вероятно, жителей попросту, как говорится, «проверяют на вшивость»: заплатят или нет, промолчат или будут бунтовать. Подобные опыты уже не раз проводились разными коммунальными структурами, и это не секрет. Кроме того, сотрудники вышеупомянутой конторы заявили, что водяные счетчики придется менять, и недвусмысленно намекали: «Нам же не из своего кармана оплачивать вам установку», хотя всем доподлинно известно о том, что счетчики меняют за счет государства, а никак не иначе.

… Пока мы писали заметку, жильцы вновь связались с редакцией Минвала и сообщили, что сразу же после того, как они вернулись из офиса «Азерсу», к ним пришли те же самые представители, которые – уже в вежливой и сдержанной форме, без мата и наездов (видимо, угроза коллективного искового заявления подействовала как ушат холодной воды) – обещали разобраться в ситуации со счетами.

Мы же тем временем обращаемся к нашим читателям: внимательно посмотрите на «новую форму» счета, который был принесен жителям дома №44/d. Если вам принесут точно такой же, скорее всего, это надувательство, и самое лучшее, что вы можете сделать — сразу же позвонить в полицию.

Яна Мадатова