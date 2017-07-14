Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «Об образовании».

Как сообщает Report, согласно документу, в установленных соответствующим органом исполнительной власти высших учебных заведениях, и на уровне бакалавриата по специальностям будут организованы годичные платные подготовительные группы.

Прием студентов в подготовительные группы будет осуществляться на основе полученных абитуриентами результатов на экзаменах по проверке знаний и в соответствии с порядком, определенным соответствующим органом исполнительной власти ( Ранее прием студентов на основе полученных абитуриентами результатов на экзаменах по проверке знаний и в соответствии с порядком определенным соответствующим органом исполнительной власти осуществлялся только в высшие и средние учебные заведения).

Студенты, достигшие успеха в подготовительных группах, в высших учебных заведениях, установленных соответствующим органом исполнительной власти и на уровне бакалавриата по специальностям будут приняты на первый курс высших учебных заведений. Порядок организации процесса образования в подготовительных группах высших учебных заведений устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.