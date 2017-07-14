7«Во время определения кандидатур журналистов, которые могут претендовать на получение квартир, мы обратились в Министерство труда и социальной защиты населения. Министерство выдало нам справки о каждом журналисте. Эти справки очень помогли нам. Выяснилось, что на счету социальных выплат группы журналистов нет ни маната».

Как сообщает АПА, об этом заявил исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, председатель Комиссии по распределению квартир сотрудникам СМИ Вюгар Сафарли.

В.Сафарли отметил, что в связи с тем, что в редакциях не заключают законных трудовых договоров, журналистов обманывают и не перечисляют с заработной платы средства на их социальные счета: «В чем заключается главная причина этого? Уклонение от выплаты средств социальной защиты в размере 22% заработной платы. Однако вы должны знать, что при принятии на работу информация должна поступать в базу данных министерства. Каждый журналист должен требовать свои права на рабочем месте.

Мы со следующего года внесем изменения и дополнения в правила фонда. От газет мы будем требовать копию контрактов. В правилах также будет указано, сколько людей должны работать в ежедневной и еженедельной газетах. У сотрудников мы будем требовать контракты, на основе которых они работают, что поможет журналисту. Есть такие журналисты, которые 20 лет работают, однако официальный стаж у него менее 5 лет. Они потом страдают от этого».

В.Сафарли отметил, что 21 июля состоится церемония закладки фундамента третьего знания для журналистов: «Отмечу журналистам следует быть внимательнее в вопросах, которые я отметил, чтобы в следующем году они не остались в стороне от распределения».