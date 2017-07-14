Приехавшая из Германии в Товуз девушка выбросилась из окна из-за возлюбленного.

Стало известно, что девушка, заявившая, что упала , вытирая окна на пятом этаже, пыталась покончить с собой.

По словам очевидцев, днем 13 июля Нармин Эльчин гызы Аббасзаде 1996 г.р. попыталась покончить с собой, узнав об обручении любимого юноши с другой.

Живущая с матерью в Германии после развода родителей девушка приехала в Товуз на запланированную в августе свадьбу двоюродной сестры. Она услышала, что любимый ею юноша обручился с другой. Расстроенная новостью 21-летняя девушка выбросилась с окна квартиры тети, у которой гостила.

Очевидцы сообщили Report, что девушка сначала ударилась о вешалку для белья на третьем этаже, затем о ветви растущего вблизи дерева и упала на землю, получив тяжелые травмы. Вызванной на место происшествия машиной скорой помощи она была доставлена в Товузскую районную центральную больницу, была прооперирована, ей удалили одну из почек, отказавшую в результате тяжелой травмы. После оказания необходимой медпомощи она была размещена в реанимационное отделение.

Товузское районное отделение полиции расследует факт.