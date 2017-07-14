Имена журналистов, которым будут выданы квартиры, станут известны 21 июля.

Как сообщает АПА, об этом заявил исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, председатель Комиссии по распределению квартир сотрудникам СМИ Вюгар Сафарли.

В.Сафарли напомнил, что с целью обеспечения прозрачности в вопросе распределения квартир, создана комиссия. Он отметил, что в Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики и Администрацию президента в целом поступило более 2 000 документов: «Из них около 1000 документов были повторными. В то же время, были обращения лиц, которые не имеют отношения к медиа. Остальные 1000 обращений были отобраны, из них были определены 255 человек. 21 июля состоится открытие здания. В этот же день объявят имена лиц, которым будут выданы квартиры.

Список всесторонний, он охватывает электронные медиа, телевидение, радио, газеты, порталы, сайты. В отличие от прошлого раза, в этот раз в список также включены имена журналистов-ветеранов.

Кроме того, поступили обращения и от семей журналистов, которые потеряли главу семьи. Их обращения также учтены. Сделан полностью прозрачный и справедливый выбор».

В.Сафарли выразил отношение к вопросу, связанному с жалобами недовольных результатами журналистов.

«Все считают, что достойны получить квартиру. Однако количество квартир составляет 255, а обращений более 2000. Поэтому вопрос решается прозрачным образом, учитываются заслуги, стаж журналистов, одним словом, все условия.

Как вам известно, в критериях мы указали стаж работы 3 года в непрерывном порядке. Однако в комиссии мы потом увидели, что этот вопрос вызывает недовольства. Поэтому мы отнесли условие только к журналистам, работающим в редакции и телевидении, чтобы остальные журналисты смогли обращаться в личном порядке», — отметил В.Сафарли.