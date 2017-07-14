Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин опроверг наличие политического подтекста в вопросе ликвидации регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК).

«В этом году возникла проблема с Всероссийским азербайджанским конгрессом. Никакой политики здесь нет. Люди, которые были ответственны за то, чтобы обеспечивать соответствующую правовую базу Конгресса, с этим не справились», — подчеркнул В.Дорохин в пятницу на проходящей в Баку страновой конференции общественных объединений российских соотечественников в Азербайджане. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, нынешний председатель ВАК сделал четкое и однозначное заявление на этот счет и назвал виновных.

«Элементарно, не отвечали на предупреждения Министерства юстиции. Министерство юстиции от этого обиделось в три раза сильнее, чем от нарушений. Они говорят, что у нас, если какая-то организация узнает, что у Минюста к ней есть какие-то претензии, они нам звонят, ищут, ловят нас с утра у входа в Министерство. Говорят, что мы сейчас все исправим. Вы только будьте спокойны», — сказал В.Дорохин.

Посол отметил, что в случае с ВАК Минюст РФ направил в адрес организации три письма, «и ни одного ответа нет». «А потом, когда стали разбираться, я с Полад Бюльбюльоглы (посол Азербайджана в РФ — ред.) разговаривал, он сказал, что я сам не знал, что у конгресса документы не обновлялись с 2001 года», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что ситуация с ВАК будет решаться в соответствии с российским законодательством.

По его словам, это является также сигналом к действующим в Азербайджане организациям российских соотечественников, которые должны «выстраивать свою деятельность в соответствии с местным законодательством».

«Российское посольство готово оказать правовую помощь. В случае с аварцами мы настояли на том, чтобы была доведена до конца перерегистрация их организации в соответствии с законодательством Азербайджана и требованиями Министерства юстиции. У Министерства юстиции были требования изменить название этой организации, и мы сказали, что если это требуется законом, то надо это сделать. И я очень рад, что наши аварские друзья это сделали, и сегодня это зарегистрированная и реально действующая организация», — сказал В.Дорохин.

Он выразил надежду на то, что вопрос с ВАК будет решен положительно.

«Я думаю, что из ситуации с ВАК мы выйдем. У нас в российско-азербайджанских отношениях бывали всякие моменты. Наши отношения имеют огромную ценность. И нет никаких оснований полагать, что этот маленький эпизод их полностью расстроит», — подчеркнул посол.

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ в мае 2017 года по требованию Минюста ликвидировал общественную организацию «Всероссийский азербайджанский конгресс».