В России до конца 2018 года будет создан первый образец роботизированной системы «Онкоробот» для помощи при хирургическом лечении рака предстательной железы. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, созданием «Онкоробота» занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).

Система предназначена для контактной лучевой терапии рака предстательной железы. Первый опытный образец робота-хирурга появится в конце 2018 года, а завершить его испытание планируют в конце 2019 года.

«Система управления позволит в режиме реального времени управлять движением хирургического инструмента (иглы-интрастата) под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ», — сказал руководитель проекта, заместитель директора ЦНИИ РТК по научной работе Николай Грязнов.

В Минобрнауки России сообщили, что оказывают финансовую помощь данному проекту, который повысит эффективность лечения онкологических заболеваний.77