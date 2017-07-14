Армянка Оксана Алтунян, присоединившаяся к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», посетила город Баку. Оксана Алтунян родилась и жила в Баку до 1987 года, но в следствии конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха возможностей вернуться в родной город у нее не было.

Как сообщила «Минвалу» пресс-служба Платформы мира, приехав в Баку, Оксана Алтунян посетила аллею Почетного захоронения, где почтила память экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева и деятелей культуры и искусства, творчество которых оставило неизгладимый след в формировании ее личности – Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева, пообщалась с близкими, на долгие годы, разделенные с ней войной.

Во время прогулок по городу, Оксана прошлась по родной улице, посетила школу, которую окончила, встретилась с соседями дома, в котором она жила уже своей семьей. Она делилась своими воспоминаниями о добрососедских и дружеских отношениях, связывающих армян и азербайджанцев в Баку, историей спасения соседями членов ее семьи во время конфликта. Она особо подчеркнула, что для простых людей, пострадавших от конфликта и далеких от политики, возможность посетить родные земли – самое необходимое и важное.

Оксана Алтунян посетила могилы двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, погибших в ходе обстрела из минометов и тяжелой артиллерии в селе Алханлы Физулинского района, выразила соболезнование родным и близким, односельчанам погибших и осудила агрессию, направленную против мирного населения, проживающего в зоне линии раздела. Оксана призвала все здравые силы Армении и Азербайджана объединить свои усилия для восстановления мира и добрососедства:

Оксана Алтунян посетила так же армянскую церковь, ознакомилась с хранившимися там раритетными экземплярами книг, собраниями уникальных манускриптов на древнеармянском языке, партитур и нотных произведений армянских композиторов, и выразила благодарность сотрудникам библиотеки за их усилия по сохранению уникальных образцов армянской литературы и культуры.

Оксана Алтунян рассказала о чувствах, которые она испытала, получив приглашение посетить Баку. Но еще большие чувства у нее вызвали изменившийся облик города, и сердечность, с которой её приняли. Она выразила восхищение новым обликом Баку, прогрессивными изменениями, которые произошли в городе, который она продолжает считать родным.

Оксана Алтунян выразила благодарность членам Платформы Мира за организацию её приезда в родной город.