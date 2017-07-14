«У Азербайджана есть вооружение, которое сможет сбить размещенные в Армении ракетные комплексы «Искандер». Об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Я как министр обороны заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить», — сказал он.

По словам З.Гасанова, несмотря на то, что Азербайджан закупал эти ракеты не у России, с точки зрения качества они не уступают аналогу.

«Искандер — хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Какой это вид из этих ракет, в каком техническом состоянии они находятся, кто ими управляет и, наконец, будут ли они в состоянии их применить? Мы как военные люди всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный. На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и военные объекты от ракетных атак с воздуха», — заключил он.