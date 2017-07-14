Пекин призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Китая в связи со смертью нобелевского лауреата Лю Сяобо. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай — правовое государство. Дело Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая. Другие иностранные государства не имеют права делать безответственные заявления. Мы призываем соответствующие страны уважать правовой суверенитет Китая и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом отдельного индивидуального случая», — приводит текст заявления РИА Новости.

Он отметил, что Лю Сяобо был признан виновным в нарушении закона. Когда у него обнаружили рак, в соответствии с законом сделали всё возможное для его лечения.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Китай освободить вдову правозащитника.

13 июля стало известно, что на 62-м году жизни скончался Лю Сяобо, освобождённый из тюрьмы в Китае в связи со смертельным диагнозом.

В 2010 году Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира за борьбу за фундаментальные права человека в Китае.